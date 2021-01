Michael Rooker, la star indossa il giubbotto di Rowdy Burns in Giorni di tuono

Michael Rooker ha voluto condividere una foto nostalgica con i fan sul suo account social, pubblicando una foto che lo ritrae mentre indossa il giubbotto del suo personaggio nel film Giorni di tuono, diretto da Tony Scott, che racconta il mondo delle gare automobilistiche NASCAR, con protagonisti Tom Cruise e Robert Duvall.

Nel film Michael Rooker interpreta Rowdy Burns, acerrimo rivale del personaggio di Cruise, ed è universalmente riconosciuta come una delle migliori performance nella carriera dell'attore.

Nella didascalia della foto Michael Rooker ha scritto:"NASCAR per sempre... stavo esaminando alcuni dei miei vecchi giubbotti e guarda cos'ho trovato... wow!!".



Diretto da Tony Scott e scritto da Robert Towne, Giorni di tuono uscì nelle sale cinematografiche nel 1990. Tom Cruise interpreta Cole Trickle, un giovane pilota ingaggiato per competere nella NASCAR Winston Cup Series. Mentre si abitua allo stile di corsa NASCAR, Cole gareggia con Rowdy Burns (Michael Rooker), un pilota arrogante le cui abilità in pista intimidiscono Cole. Dopo che entrambi i piloti rimangono coinvolti in un grave incidente, Cole e Rowdy tentano di ricucire il loro rapporto finendo per diventare intimi amici.

Il film divenne un ottimo successo al botteghino, nonostante le reazioni contrastate della critica, ed è molto amato anche da Quentin Tarantino:"Per me Giorni di tuono è il film su come Grand Prix e Le Mans avrebbero dovuto essere. Certo, aveva un grande budget, grandi star e un grande regista in Tony Scott" dichiarò Tarantino.



