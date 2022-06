Michael Rooker si riunisce al regista di Henry: dopo il serial killer farà il vigilante!

Quarant'anni dopo l'uscita del cult Henry pioggia di sangue, il film che lo rese famoso, la star di Guardiani della Galassia Michael Rooker tornerà a collaborare col regista John McNaughton per un film che promette di destare lo stesso scalpore suscitato all'epoca.

Intitolato Road Rage e pensato come il primo capitolo di una saga, il film rispolvererà il filone dei grandi vendicatori degli anni '70 e sarà incentrato su un serial killer che uccide solo coloro che meritano di morire, raccontandolo come un eroe moderno che protegge gli innocenti e punisce i colpevoli. Tim Perell produrrà il film attraverso il suo banner, Process Media, che collaborerà con iNK Storie per sviluppare un videogioco che fornirà un'esperienza interattiva in cui il pubblico potrà partecipare al mondo della storia.

"Avrei voluto lavorare di nuovo con Michael Rooker dopo Henry, ma non ne abbiamo mai avuto la possibilità. Alla fine, ho scritto una storia che porterà il genere in una direzione completamente nuova", ha detto McNaughton. “Michael Rooker nel ruolo di Stony, guida un camion... e uccide le persone. Stony è il serial killer definitivo...e dopo un'assenza di vent'anni, tornerà a casa per regolare i conti del passato".

Uscito nel 1986, Henry pioggia di sangue racconta la storia di Henry (Rooker), che al suo arrivo a Chicago si trasferisce con l'ex conoscente Otis (Tom Towles) e inizia a istruirlo su come diventare un omicida seriale. Il film ebbe un notevole successo sia tra i fan del genere che nel pubblico d'essai, vincendo i migliori premi sia al Sitges che al Brussels International Film Festival e ottenendo sei nomination all'Independent Spirit Award del 1991. E' famoso per essere uno dei migliori film sul raccontare la psicologia di un serial killer.

Per altri approfondimenti sui prossimi film in uscita, scoprite Onoda 10mila notti nella giungla.