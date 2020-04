Michael Rooker come Lex Luthor? Kevin Smith voleva la star in Superman Lives

Kevin Smith ha parlato spesso in passato del suo Superman Lives, film di cui aveva scritto la sceneggiatura e che era in fase di sviluppo negli anni Novanta. La regia avrebbe dovuto essere affidata a Tim Burton, ma il progetto non andò in porto. Nei giorni scorsi il regista di Clerks ha raccontato un altro retroscena sul film mancato.

In occasione di un watch party di Mallrats (in italiano Generazione X) per Focus Features, Kevin Smith ha rivelato di aver pensato a Michael Rooker per il ruolo di Lex Luthor. È per questo che l'attore compare in Mallrats, in cui ha un ruolo minore, con la testa rasata.

"Quando ho scritto la mia sceneggiatura di Superman Lives" ha raccontato il regista, "Rooker era quello che ho visto nella mia testa come Lex Luthor. Quindi la sua testa rasata è diventata l'ennesimo riferimento al fumetto."

C'è da dire che, anche se il progetto fosse andato avanti, non è sicuro che sarebbe stato scelto proprio Rooker, che è successivamente apparso in The Walking Dead e nel ruolo di Yondu in Guardiani della Galassia. Kevin Smith, infatti, non avrebbe avuto molta voce in capitolo nel casting. Ciò nonostante è suggestivo pensare a Michael Rooker anche come alla nemesi di Superman.

L'ultimo lavoro di Kevin Smith è il reboot di Jay e Silent Bob, che il regista considera il suo Avengers Endgame.