Michael Rooker affianca Dylan O'Brien in Monster Problems

Michael Rooker è stato scelto per recitare al fianco di Dylan O'Brien in Monster Problems, film che potenzialmente potrebbe diventare un vero e proprio franchise. La regia è stata affidata a Michael Matthews, con Shawn Levy e la 21 Laps. Il film vedrà Dylan O'Brien, star di Teen Wolf e Maze Runner, nei panni di Joel Dawson.

Michael Rooker vestirà i panni di Clyde, un esperto cacciatore che insegna a Joel Dawson (O'Brien) come sopravvivere all'apocalisse dei mostri.

La sceneggiatura del film è scritta da Brian Duffield e Matthew Robinson, un romanzo di formazione su di un giovane che vive in un mondo post-apocalittico invaso dai mostri.



Recentemente Michael Rooker è apparso sul piccolo schermo nella terza stagione di True Detective al fianco di Mahershala Ali, e ha appena concluso la produzione di Fantasy Island per la Sony. Monster Problems gli regala un potenziale nuovo franchise, dopo aver interpretato Yondu in Guardiani della Galassia e Merle in The Walking Dead.



Fantasy Island, l'altro progetto al quale è legato Michael Rooker, è l'adattamento cinematografico della serie ABC con Ricardo Montalban, in onda dal 1977 al 1984.



Ricordiamo che negli scorsi giorni è stato ufficializzato il reintegro di James Gunn da parte della Disney, per permettergli di girare Guardiani della Galassia Vol. 3, in seguito al licenziamento avvenuto a causa di alcuni controversi tweet del regista pubblicati in passato.