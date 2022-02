Michael: il produttore di Bohemian Rhapsody al lavoro sul biopic di Michael Jackson

Era di qualche anno fa l'indiscrezione che vedeva in trattativa Graham Jackson, produttore di Bohemian Rhapsody, per un film su Michael Jackson ed oggi, finalmente, arriva una conferma ufficiale in tal merito. Apprendiamo anche che il titolo del biopic è "Michael" e che lo script è opera dello stimato John Logan.

Dunque, possiamo dire che ci sono le premesse per un grande successo. Infatti, Graham King, al di là di Bohemian Rhapsody, è uno dei produttori più considerati dell'industria, avendo lavorato a grandi film come Traffic, Gangs of New York e The Departed, grazie al quale si è anche aggiudicato un Oscar al miglior film. Lo stesso dicasi per John Logan, che, nel corso della sua carriera, ha confezionato la sceneggiatura di opere del calibro di Ogni Maledetta Domenica, Il Gladiatore e The Aviator, collezionando un Tony Award e tre nomination all'Oscar. Inoltre, Lionsgate ha ottenuto i diritti della distribuzione globale di Michael.



Al momento, non abbiamo indizi su chi si occuperà della regia del film né su chi avrà l'arduo compito di interpretare il "Re del Pop". Invece, da quanto comunicato, sappiamo che il film si propone di offrire un ritratto interiore della complicata vita della pop-star. Però, ancora non è chiaro se il film affronterà anche la questione delle accuse di pedofilia rivolte al cantante. A tal proposito, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Leaving Neverland, documentario che si concentra proprio su questo argomento. Comunque, ovviamente, in Michael non mancheranno le sue canzoni più famose e le sue performance più iconiche.

