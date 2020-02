Michael Peña spera di fare ritorno anche in Ant-Man 3

Pur non avendo fissato una data di uscita, nei mesi scorsi i Marvel Studios hanno dato ufficialmente il via allo sviluppo di Ant-Man 3, nuovo capitolo che vedrà come protagonista lo Scott Lang di Paul Rudd e nel quale potrebbero fare ritorno diversi attori apparsi nei film precedenti.

Uno di questi è Michael Peña, interprete di Luis, che ha parlato di un suo possibile ruolo nel terzo capitolo durante una recente intervista con Comingsoon.net.

"Per quanto riguarda l'ultimo capitolo, non sapevo bene se sarei tornato o come sarei tornato" ha detto l'attore, apparso l'ultima volta nei panni del personaggio in Ant-Man and the Wasp. "Credo che manchi ancora un anno all'inizio delle riprese, sarebbe fantastico poter recitare anche nel terzo. Ma non si sa mai, specialmente dopo tutto ciò che è accaduto in Endgame. In questo momento, la Marvel potrebbe disattendere le aspettative di molti altri personaggi, non solo il mio, perciò spero di farcela."

In attesa di scoprire che direzione intraprenderà la saga con l'imminente Fase 4, la quale sarà inaugurata il prossimo 29 aprile con l'uscita di Black Widow, non sappiamo ancora nulla sulla trama di Ant-Man 3, le cui riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2021 in vista di una potenziale uscita nel 2022.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Luis? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi rimandiamo allo splendido poster ufficiale di Black Widow pubblicato di recente.