Michael Pena scherza su un possibile crossover con tra Thor e Luis

Mentre l'atteso Ant-Man and the Wasp coneduscirà nelle sale soltanto tra 3 mesi, il divertente-che nel sequel interpreta- ha avuto modo di scherzare su di un possibile crossover tra il suo personaggio e ildi

Intervistato infatti dai microfoni di IGN nel mentre del tour promozionale di 12 Strong, war drama nel quale Pena recita proprio al fianco di Hemsworth, l'attore ha spiegato quanto gli sia dispiaciuto non aver parlato con il collega di un possibili film insieme nel MCU: "No, non ne ho parlato con Chris, ma avrei dovuto. Dovevo, non è vero? Non ho mai lavorato con nessun altro del MCU tranne Paul, Evangeline e Michael Douglas, che di per sé sono già una bel trio. Però sì, avrei dovuto proporre un crossover tra Luis e Thor!".



Vi ricordiamo comunque che 12 Strong diretto da Nicolai Fuglsig uscirà nelle sale americane il prossimo 19 gennaio, mentre Ant-Man and The Wasp di Peyton Reed con Michelle Pfeiffer, Walton Goggins, Judy Greer, Laurence Fishburne, Hannah John-Kamen e Randall Park è atteso nei cinema il 4 luglio 2018, terzo film del MCU dell'anno dopo Black Panther e Avengers: Infinity War.