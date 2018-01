Michael Pena conferma che la Marvel ha già i piani per un Ant-Man 3

In attesa di scoprire qualcosa in più sul prossimo Ant-Man and the Wasp , in uscita a luglio, l'attore che interpreta il personaggio dinel franchise,, ha svelato che laha già i piani per un

"Abbiamo parlato del Marvel Cinematic Universe in generale il primo giorno" spiega l'attore in un'intervista con IGN "L'Universo Marvel è totalmente un club differente di cui essere parte. Non so ancora se mi includeranno nel terzo capitolo, non lo so ancora. Ma è bello poter lasciare un piccolo segno nell'Universo Marvel, ed è un club fico. Gestiscono un club veramente molto fico".

Anche se Ant-Man and the Wasp non è ancora uscito, è interessante speculare sul cosa potremmo vedere in un Ant-Man 3, anche perché le possibilità sono infinite, cosi come i villain ed i personaggi secondari.

Parlando del film in arrivo a luglio, Michael Pena ha svelato: "Non posso dire molto ma Scott e Luis sono ottimi amici, lo sono sempre stati e continuano ad esserlo. Devo cercare di essere piuttosto vago in generale, ma penso che stia seguendo maggiormente il sogno Americano e cercare di essere migliore. Ama quell'universo e tutti conoscono Tony Stark e quei 'tizi'. Sta cercando di rendere migliore la sua vita. Penso sia il miglior modo di dirlo".