Michael Palin, star dei Monty Python, nominato Cavaliere

Quarantaquattro anni dopo Monty Python e il Sacro Graal, in cui guidava i Cavalieri che dicono Ni in un famoso sketch, Michael Palin è stato nominato Cavaliere per davvero, dal Duca di Cambridge, in una cerimonia ufficiale a Buckinghamn Palace.

Il riconoscimento è destinato ai personaggi che si distinguono per “risultati eccezionali, coraggio personale e servizi per il Regno Unito e i territori d’oltremare britannici”. Nel caso di Palin, l’onorificenza non è arrivata per la sua carriera nei Monty Python, ma per “servizi di viaggio, cultura e geografia”: un percorso parallelo intrapreso più di recente, infatti, lo vede nelle vesti di conduttore di documentari sui viaggi, oltre che di autore di libri sullo stesso argomento.

L’investitura ha avuto luogo nei giorni scorsi, e Palin ha confessato di aver dovuto resistere all’impulso di scherzare col Duca di Cambridge dissacrando la cerimonia. “Mi ha chiesto dei miei viaggi futuri, e di quali posti nel mondo vorrei visitare tra quelli dove non sono mai stato” ha detto l’attore al Mirror. “Di solito a queste domande rispondo Middlesbrough, ma stavolta ho optato per il Kazakistan.”

Michael Palin è il primo membro dei Monty Python a essere nominato cavaliere. In precedenza, il suo collega John Cleese aveva rifiutato il premio. Monty Python e il Sacro Graal, film del 1975, rivisita in chiave parodistica la leggenda di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Nel 2020 dovrebbe arrivare al cinema un musical ispirato al film.

“Sono già stato un cavaliere al cinema” ha chiosato Michael Palin, “ho interpretato diversi cavalieri. Non credo che noterò la differenza finché non vedrò le buste da lettera indirizzate a me con la scritta Sir Michael Palin.”