Michael Myers torna nel final trailer ufficiale di Halloween, anche in italiano

Come anticipato in queste ore, ecco arrivare in rete l'ultimo terrificante trailer ufficiale di Halloween, nuovo capitolo della saga horror che metterà in scena il confronto definitivo tra il serial killer Michael Myers e la protagonista Laurie Strode. Potete visionare il trailer - anche nella sua versione italiana - comodamente dopo il salto.

Halloween comprende nel cast Jamie Lee Curtis - che tornerà ad interpretare il ruolo iconico di Laurie Stode -, Judy Greer, Virginia Gardner, Will Patton, Nick Castle, Jefferson Hall, Andi Matichak, Miles Robbins e Omar Dorsey. La colonna sonora è stata curata dallo stesso John Carpenter mentre la sceneggiatura porta la firma di David Gordon Green, Danny McBride e Jeff Fradley.

Halloween è l'undicesimo film della serie horror con protagonista il folle assassino Michael Myers. Si tratta di un sequel diretto del primo capitolo, Halloween - La notte delle streghe, diretto nel 1978 da John Carpenter, tornato nelle vesti di produttore esecutivo; il film ignorerà volutamente le trame dei sequel successivi. In questo capitolo, quarant'anni dopo la follia omicida di Michael Myers, Laurie Strode torna faccia a faccia con l'assassino al quale riuscì a sfuggire.

La pellicola è firmata dal regista David Gordon Green ed uscirà in Italia il 25 ottobre. Potete visionare il final trailer all'interno della notizia.