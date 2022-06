Michael Myers tormenterà anche la vostra estate: Halloween Kills arriva su Sky Cinema

La saga di Halloween creata da John Carpenter torna in grande spolvero con il sanguinosissimo Halloween Kills, nuovo capitolo diretto da David Gordon Green in arrivo in esclusiva nella programmazione di Sky Cinema.

Mentre il pubblico aspetta con trepidazione Halloween Ends, terzo e ultimo capitolo della nuova trilogia che arriverà nei cinema il prossimo autunno, su Sky Halloween Kills esordirà stasera venerdì 24 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Suspence e anche su Sky Cinema 4K, oltre ad essere disponibile in streaming su NOW e on demand anche in qualità 4K.

Ambientato nel 2018, pochi minuti dopo la conclusione di Halloween (2018), a sua volta ambientato 40 anni dopo l’uscita del primo film di Halloween diretto da John Carpenter, Halloween Kills continua la storia Michael Myers, che riesce miracolosamente a liberarsi dalla trappola incendiaria organizzata da Laurie nei minuti finali del capitolo precedente: come fuggito dalle fiamme dell'Inferno, il serial killer ricomincia il suo rituale bagno di sangue, scatenandosi questa volta sull'intera cittadina di Haddonfield. Le Strode dovranno unirsi ad un gruppo di altri sopravvissuti per prendere in mano la situazione, e formando una folla di vigilanti che parte per cacciare Michael una volta per tutte.

Nel film l’icona Jamie Lee Curtis riprende il suo ruolo di Laurie Strode, storica protagonista nel franchise, e con lei nel cast ci saranno anche Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Thomas Mann e Anthony Michael Hall. Pronti per una serata d'estate a base di horror e assassini seriali?