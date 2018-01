Michael Myers ritorna nella prima foto dal set del nuovo Halloween

Come ormai saprete, le riprese del nuovo film dedicato ad Halloween sono ufficialmente iniziate, e sul wb sputano già le prime foto ufficiali dal set della pellicola che ci mostrano il ritorno del leggendario serial killer

Come sempre, trovate questi scatti comodamente qui sotto.

Nel cast Virginia Gardner, Miles Robbins, Dylan Arnold e Drew Scheid. Questi interpreteranno i ruoli degli amici di Allyson, interpretata in questo film da Andi Matichak. Matichak interpreterà il personaggio di Allyson, come dicevano, che sarà nipote di Laurie Strode e figlia di Karen Strode. Infatti, come annunciato in questi mesi, Jamie Lee Curtis tornerà ad interpretare l'iconico ruolo di Laurie Strode mentre sarà Judy Greer ad interpretare sua figlia, Karen.

Ad interpretare il personaggio di Michael Myers ci sarà, invece, Nick Castle con James Jude Courtney che ne interpreterà gli stunts.

Come affermato da Danny McBride, che ha co-scritto il film, il nuovo Halloween sarà incentrato maggiormente sulla tensione che sulla violenza fisica: "L'originale è incentrato tutto sulla tensione. Laurie Strode non sa dell'esistenza di Michael Myers fino all'ultimo minuto del film! Il film è tutto incentrato su quello che potrebbe accadere e la tensione che gli ruota intorno... penso proprio che vogliamo replicare tutto questo. Stiamo cercando di replicare quella tensione. Puntare tutto su quella tensione e non concentrarsi unicamente sul gore e l'ultraviolenza che è possibile vedere nei film dell'orrore in questi giorni.".

Halloween arriverà ad ottobre per la regia di David Gordon Green.