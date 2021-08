Michael Myers fa paura nella nuova foto ufficiale di Halloween Kills

Il produttore di Halloween Kills Ryan Friemann ha condiviso una nuovo foto ufficiale del famigerato killer mascherato Michael Myers, ripreso in tutta la sua ferocia sul set del nuovo sequel della saga.

Freimann ha condiviso la foto sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram e ha notato nella didascalia che l'immagine è stata "scattata il 10 ottobre 2019, all'1:08 a Wilmington, NC", con l'attore James Jude Courtney nei panni del temibile serial killer. Una seconda foto offre uno sguardo ancora più ravvicinato alle mani di Michael e del suo coltello da macellaio, entrambi ricoperti di sangue.

Questa non è la prima volta che Freimann ha condiviso le foto dei BTS dal set di Halloween Kills. Ad aprile scorso, il produttore aveva condiviso l'immagine di una station wagon con il sigillo dello Smith's Grove Sanitarium sul lato, ovvero l'ospedale in cui Michael Myers è stato imprigionato dopo aver ucciso sua sorella nell'Halloween originale diretto da John Carpenter. Un'altra foto del dietro le quinte del 2019 indicava anche che parte del film si svolgerà intorno all'Haddonfield Memorial Hospital, dove Michael ha perseguitato Laurie Strode di Jamie Lee Curtis in Halloween II del 1981.

Ricordiamo che Halloween del 2018 è stato un sequel diretto dello slasher originale del 1978: il film è stato un enorme successo al botteghino, e ha spinto la Blumhouse e il regista David Gordon Green a realizzare altri due sequel, il primo Halloween Kills che uscirà ad ottobre 2021 e il secondo Halloween Ends che arriverà nell'ottobre 2022. Per altri approfondimenti guardate il trailer ufficiale di Halloween Kills: il film sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Venezia 2021, nella sezione fuori concorso.