Michael Myers batte Ridley Scott: Halloween Kills da record, The Last Duel crollo totale

Il duello è stato vinto da Michael Myers: secondo quanto pubblicato in questi minuti dagli analisti, Halloween Kills ha reclamato il primo posto al box office nord-americano nella stessa settimana di debutto dell'attesissimo The Last Duel di Ridley Scott.

Nonostante sia uscito in contemporanea nei cinema e in streaming su Peacock, infatti, Halloween Kills di Universal/Blumhouse ha debuttato in testa alla classifica con un incasso di $22,8 milioni di dollari da 3.705 schermi venerdì e secondo le stime si avvia verso un week-end da $50 milioni. Al contrario, The Last Duel della 20th Century Studios è crollato miseramente con un incasso di soli $1,8 milioni, un esordio al quinto posto della classifica e pessime previsioni per il week-end di debutto, che dovrebbe chiudere ad un totale di $4,5 milioni (ben al di sotto delle proiezioni, che prevedevano un'apertura da $7-10 milioni). Sebbene l'accoglienza sia stata forte con un B+ su CinemaScore, accompagnato da un punteggio dell'86% della critica e del 92% del pubblico su Rotten Tomatoes, il dramma medievale con Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver e Jodie Comer non è riuscito a fare presa sul grande pubblico.

Tornando in casa Universal, l'apertura di Halloween Kills è già da record: sebbene rappresenti un 35% in meno rispetto all'apertura da $76 milioni del precedessore (Halloween del 2018), il film è stato in grado di superare il debutto di A Quiet Place - Part II e ora rappresenta la più grande apertura del 2021 per un film distribuito contemporaneamente in sala e in streaming senza costi aggiuntivi.

Ricordiamo che Halloween Kills uscirà in Italia la prossima settimana, dal 21 ottobre. Se volete calarvi nelle lugubri atmosfere di Michael Myers, date un'occhiata ai nuovi poster ufficiali di Halloween Kills.