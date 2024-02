Michael, Miles Teller sarà l'avvocato di Michael Jackson nel biopic!

Spesso assistiamo a biopic cinematografici che riescono a trasmettere tutto l'amore per la figura storica di riferimento, ma non accade sempre. Noi però ci auguriamo che con Michael si riesca a rendere pienamente giustizia ad una figura che ha lasciato un segno nel cuore di molti, non solo artisticamente parlando.

Al momento in cui questo articolo sta venendo scritto non si hanno ancora molte informazioni riguardo alla pellicola, sappiamo però che sarà diretto da Anthony Foqua e che Coleman Domingo e Nia Long interpreteranno rispettivamente Joe e Kathrine Jackson.

Attualmente la produzione è nel pieno della sua attività, con l'uscita prevista nelle sale per il prossimo 18 Aprile del 2025.

Tuttavia si è avuto modo di conoscere anche chi avrà il compito di interpretare l'avvocato di Michael, ossia Miles Teller. Si tratta di certo di un compito non facile, dato che la figura di John Branca ha rappresentato un elemento cruciale per il successo del re del pop, rendendolo la figura leggendaria che ancora oggi, a distanza di anni dalla sua morte, in molti amano ed ammirano.

Foqua ha commentato così la scelta per il ruolo dell'avvocato: 'Teller è all'altezza del compito, ha grandi capacità. Credo sia perfetto per questo ruolo'.

Voi che ne pensate? In attesa di saperne di più, ecco chi interpreterà Michael Jackson nel suo biopic.