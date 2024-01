Michael Mann, svelata la sua classifica dei 10 migliori film della storia del cinema!

Per capire un regista ed i suoi film molto spesso è fondamentale studiare da dove provengono realmente le sue influenze. Con la raccolta di classifiche dei migliori film della storia del cinema secondo i più grandi registi, Sight and Sound ha cercato di farlo anche con Michael Mann.

Arrivato di recente al cinema con il suo nuovo e discusso lungometraggio Ferrari, il regista americano nel corso della sua lunga carriera si è sempre contraddistinto per essere un grandissimo narratore di storie d'azione. Ovviamente, come ogni regista che si rispetti ha delle influenze che lui stesso ci tiene a non tradire e, soprattutto, a rimanerne fedele. Raccogliendo le top 10 dei migliori film della storia del cinema, la rivista Sight and Sound ha avuto modo di confrontarsi anche con Michael Mann e la sua variegatissima formazione cinematografica che è tranquillamente riscontrabile anche nella lista dei suoi 10 film preferiti della storia del cinema.