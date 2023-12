Michael Mann svela i suoi 4 film preferiti di sempre: c'è anche Avatar di James Cameron

Dopo essersi detto un grande fan di Guardiani della Galassia, il regista Michael Mann ha svelato nel corso di un'intervista promozionale con Letterbox i suoi quattro film preferiti di sempre, tra i quali ha citato anche Avatar di James Cameron.

In occasione dell'uscita americana di Ferrari, che ha debuttato in Nord-America nella giornata di ieri 25 dicembre, l'autore di Miami Vice e The Insider è stato intercettato sul tappeto rosso dai microfoni del noto portale cinefilo (che qualche giorno aveva svelato anche quali sono i film preferiti di Zack Snyder) e interrogato sui suoi quattro film del cuore: con grande prontezza, Michael Mann ha citato subito La corazzata Potemkin, Giungla d’asfalto, 2001: Odissea nello spazio e Avatar.

Nonostante troppo spesso ridotto alla 'semplicità' della sua trama, pochi film usciti in questo secolo - forse nessuno - è stato in grado di spingere un po' più in là le possibilità del cinema come ha fatto Avatar, e più recentemente il suo sequel Avatar: La via dell'acqua, e Mann ne ha spesso riconosciuto il valore: in passato, infatti, l'autore ha dichiarato molte volte il suo amore per Avatar, ribadendo sempre il suo stupore la tecnica visionaria creata da James Cameron. Per chi conosce bene il cinema di Michael Mann, che ha contribuito ad inventare 'il nuovo cinema digitale' con opere come Collateral e Miami Vice, questo fascino nei confronti di Avatar non dovrebbe stupire: ancora oggi rimane molto interessante l'analogia intercettata dal teorico Niles Schwartz, che qualche tempo fa collegò Avatar a Nemico Pubblico di Michael Mann come due film usciti nello stesso anni (2009) capaci di cambiare per sempre le immagini cinematografiche attraverso il digitale.

