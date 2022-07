Michael Mann ricorda James Caan: il commovente addio pubblicato sui social

Dopo il ricordo di Francis Ford Coppola per James Caan, scomparso in queste ore all'età di 82 anni, anche Michael Mann ha lasciato un messaggio sui social per la star, che aveva diretto nel suo film d'esordio Strade Violente.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, Mann ha condiviso una foto che lo ritrae insieme ad un giovane James Caan durante le riprese di Strade Violente, uscito nel 1981, accompagnando l'immagine con un lungo tributo che recita:

"Che terribile e tragica perdita. Jimmy non era solo un grande attore mosso da un impegno totale e dotato di uno spirito avventuroso, ma aveva anche una vitalità che guidava tutto il suo essere, dalla sua arte alla vita di tutti i giorni. Aveva dei valori e delle convinzioni sul come dovrebbero essere le persone, ed è stato fonte inestimabile di tantissimi aneddoti esilaranti. Lo amavo come persona e amavo lavorare con lui. Per la parte di Frank nel mio primo film, Strade Violente, scavò dentro se stesso e trovò un'anima da bambino ribelle e semi-selvaggio: Frank è metà Frank e metà Jimmy. Il personaggio e l'attore erano la stessa cosa, come fu per il suo Sonny ne Il Padrino. Un uomo unico. Che grande perdita."

Per altre notizie, vi segnaliamo che nei giorni scorsi Michael Mann ha annunciato Heat 2, adattamento cinematografico del suo romanzo prequel/sequel di Heat: La sfida: il libro, che rappresenta l'esordio di Michael Mann nella forma del romanzo, uscirà ad agosto, col film programmato per essere 'una grande epopea stile Il Padrino: Parte II' ambientata prima e dopo i fatti del capolavoro del 1995.