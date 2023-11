Michael Mann realizzerà il remake di Veteran, il famoso blockbuster coreano

In vista dell'uscita del suo nuovo attesissimo film Ferrari, il regista e sceneggiatore Michael Mann ha annunciato un nuovo progetto in cantiere, il remake del famoso blockbuster coreano Veteran.

A riportarlo, in queste ore, è stato il magazine Variety, secondo il quale il progetto sarebbe ora in fase di sviluppo con Michael Mann a lavoro per CJ ENM, il principale conglomerato cinematografico e televisivo coreano: al momento non è chiaro se il regista dirigerà personalmente il film o si occuperà solo della produzione e della scrittura della sceneggiatura.

"Stiamo sviluppando una sceneggiatura con Michael Mann, ma il suo ruolo ne film e il nostro programma non sono ancora stati fissati", ha detto a Variety una fonte vicina a CJ ENM. Il lavoro sul progetto è stato interrotto durante lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood e non è chiaro quando lo sviluppo riprenderà a pieno ritmo. Inoltre, sebbene Mann abbia più volte lavorato in Asia e con star asiatiche – il remake cinematografico di Miami Vice, Blackhat, la serie tv Tokyo Vice - fonti vicine allo sviluppo del film affermano che il piano attuale è quello di trasferire l’azione dalla Corea agli Stati Uniti.

Ricordiamo che Michael Mann si sta attualmente concentrando sullo sviluppo di Heat 2, che ha recentemente confermato come la sua prossima fatica in cabina di regia. Il progetto, realizzato per la Warner Bros., sarà il sequel/prequel del capolavoro thriller noir Heat del 1995 che ha definito il genere, nonché un adattamento del romanzo Heat 2 scritto dallo stesso Michael Mann e pubblicato l'anno scorso. Curiosamente, Veteran ha alcuni punti in comune con Heat, sebbene proponga atmosfere molto più rilassate al punto da sfociare nella commedia action: ad oggi è il quinto maggior incasso nella storia del box office sud-coreano.

Ferrari uscirà il 14 dicembre in Italia, restate sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.