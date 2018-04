Michael Mann racconterà la figura del criminale Paul Le Roux

Nonostante non diriga un film dal 2015, anno di uscita dal lucidissimo thriller Blackhat, con Chris Hemsworth, sembra che Michael Mann non farà attendere ancora per molto i propri fan.

Secondo quanto rivelato da Deadline, Mann avrebbe acquistato i diritti cinematografici e televisivi di un libro di prossima uscita dedicato al famigerato criminale e assassino Paul Le Roux.

Per chi non lo conoscesse, Le Roux è nato nello Zimbawe nel 1972 da genitori sconosciuti. Dato in adozione, iniziò a manifestare insofferenza e tendenze criminali già durante gli anni dell’adolescenza trascorsa in Sudafrica, in cui si fece conoscere come programmatore e polemista nei primi gruppi Usenet, e come venditore di farmaci online. Dopo varie e oscure attività, con connessioni con la politica africana, Le Roux si spinse ancora oltre nelle sue attività, abbracciando completamente l’illegalità: operando dalle Filippine e da Hong Kong, iniziò a trafficare in armi, droga e metalli preziosi e a riciclare denaro sporco. Nel corso di questo periodo, cambiò spesso identità, residenza e passaporto, stabilì legami con milizie somale, vendette armi e tecnologie all'Iran e gruppi terroristici internazionali, e si sospetta sia stato anche mandante di numerosi omicidi. Arrestato in Liberia nel 2012, iniziò a collaborare con la DEA (l’agenzia federale antidroga statunitense) come testimone speciale.

Il regista, che nel frattempo ha visto saltare il suo progetto di biopic su Enzo Ferrari, al quale erano legati Hugh Jackman e Noomi Rapace, ha così spiegato il suo interesse per il personaggio: “Il libro di Elaine Shannon mi ha portato a conoscere i veri luoghi e le persone reali delle vicende, il potere delle sue parole è tale da garantire una grande storia. Profondamente e vividamente, il libro mette in luce la mente di Le Roux e l’oscura frontiera dei crimini internazionali”.

Al momento non è ancora chiaro se l’intenzione di Mann sia quella di ricavarne un film o una serie televisiva (o miniserie). Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.