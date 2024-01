Michael Mann irrefrenabile: annunciato un nuovo romanzo, sarà l'inizio di una saga

Il regista Michael Mann, già a lavoro sul suo nuovo film Heat 2, ha annunciato l'arrivo del suo secondo romanzo, ancora una volta realizzato in collaborazione con l'autrice vincitrice del premio Edgar Meg Gardiner.

Dopo aver pubblicato Heat 2, un romanzo che ha scalato le classifiche dei bestseller e ha dato vita al film Heat 2 che Mann sta scrivendo e dirigerà per Warner Bros., il regista e la scrittrice hanno svelato a Deadline di aver creato un nuovo romanzo originale che incentrato su un'intensa caccia all'uomo internazionale lanciata da un agente federale rinnegato e un operatore apolide in cerca di vendetta: il libro, che sarà il secondo lavoro di un contratto per tre libri che Mann ha firmato con HarperCollins, è destinato ad essere il primo capitolo di una saga.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ricordiamo che dopo Ferrari Michael Mann sta attualmente scrivendo la sceneggiatura di Heat 2, adattamento cinematografico del suo primo romanzo e prequel/sequel di Heat: La sfida, il film del 1995 con protagonisti Al Pacino e Robert De Niro nei panni del poliziotto Vincent Hanna e del ladro Neil McCauley. La speranza del cineasta e dello studio, secondo Deadline, è di pubblicare Heat 2 durante il trentesimo anniversario dell'originale, che sarà celebrato nel 2025.

