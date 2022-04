Michael Mann su Heat La Sfida: 'C'è solo una cosa che cambierei di Al Pacino'

Nel corso del mese di aprile Michael Mann ritornerà in grande stile alla regia della sua nuova serie Tokyo Vice, esclusiva di HBO Max, ma nei prossimi mesi l'autore esordirà nelle librerie con il romanzo sequel di Heat La Sfida, che uscirà ad agosto.

In un'intervista promozionale, Mann è tornato a discutere quello che forse è il suo capolavoro più famoso e celebrato, concentrandosi sulla performance di Al Pacino nei panni del detective Vincent Hanna: in particolare, il regista ha dichiarato che c'è solo una cosa che cambierebbe, se potesse.

"C'è una cosa che farei diversamente se potessi, ed è trattenere un po' di più Al nella scena in cui il suo personaggio, Vincent Hanna, va a trovare l'informatore. Quella scena tocca una situazione molto realistica: parla della relazione tra un professionista di alto livello come Hanna e il suo informatore. E l'informatore non ti dirà sempre la verità. Questa cosa succede solo nei film, nella vita reale non è così. Se hai bisogno di sapere qualcosa, tu come detective devi lavorartelo in maniera molto più manipolatoria, non puoi andare dritto al punto".

Ricordiamo che Michael Mann, osannato regista di Miami Vice e Collateral, tra gli altri, tornerà sul grande schermo col suo nuovo film Ferrari, interpretato da Adam Driver e Penelope Cruz. Le riprese inizieranno nei prossimi mesi e coinvolgeranno anche l'Italia. Ma prima, come detto, l'autore tornerà in tv, medium che ha contribuito a rivoluzionare negli anni '80 con serie come Miami Vice e Crime Story.

A questo proposito, guardate il trailer di Tokyo Vice, in arrivo dal 7 aprile su HBO Max.