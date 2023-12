Michael Mann è un grande fan di Guardiani della Galassia: 'Non il terzo, ma adoro i primi'

In una nuova intervista promozionale con The Playlist rilasciata in occasione dell'uscita del suo nuovo film Ferrari, il regista Michael Mann ha confessato di essere un grande fan di Guardiani della Galassia, la saga Marvel realizzata da James Gunn.

L'autore di Heat e Miami Vice, che dovrebbe tornare dietro la macchina da presa per dirigere il nuovo film Heat 2, ha rivelato di non amare particolarmente i film di supereroi, ma che allo stesso tempo ha adorato i primi due film della saga dei Guardiani della Galassia.

"Faccio solo film che mi appassionano e che mi spingono al limite", ha spiegato Mann. “È lì che riesco a dare il meglio. Mi piacerebbe essere un regista operaio, passare da un film all'altro, ma non credo che sarei molto bravo a farlo. Non mi fa scorrere il sangue nelle vene. D’altra parte, penso che Guardiani della Galassia’ per esempio, non necessariamente quest’ultimo, il terzo, ma i primi due precedenti, siano dei film che funzionano benissimo e adoro guardarli. E il motivo per cui funzionano è perché hanno una struttura narrativa davvero, davvero ben fatta a sorreggerli. Credo sia interessante questo senso di potersi espandere dentro il mito e creare nuove cose. Non che sia qualcosa che voglio provare a fare. Sto lavorando ad un progetto di fantascienza, ma non ci sono supereroi."

Non è la prima volta che il film Marvel di James Gunn riceve una così illustre 'benedizione': in passato, come forse ricorderete, Steven Spielberg addirittura citò Guardiani della Galassia tra i suoi film preferiti in tutta la storia del cinema.