Michael Mann conferma Heat 2: 'Storia nel 1988 e 2000, tra CGI e make-up'

Tra i prossimi film di Michael Mann il più atteso è senza dubbio Heat 2, adattamento dell'omonimo romanzo di recente pubblicazione scritto dallo stesso Mann e sia prequel che sequel del leggendario crime-drama Heat del 1995 con protagonisti Al Pacino e Robert De Niro.

Chi ha letto il libro e conosce la trama di Heat 2 sa che per riuscire a portarla sul grande schermo sarà necessaria una produzione a dir poco imponente, dato che la sua struttura da prequel/sequel - ispirata a Il padrino: Parte 2 - si dipana attraverso due linee temporali differenti, la fine degli anni '80 (quindi prima degli eventi del film originale, ambientato nel 1995) e l'inizio degli anni 2000 (diversi anni dopo i titoli di coda di Heat). Come fare, dunque?

In una recente intervista, Michael Mann ha rivelato di non aver ancora riunito un cast ufficiale poiché la sceneggiatura non è finita, ma ha spiegato che i salti temporali del film "saranno una combinazione di CGI e make-up. E quindi, non saranno Robert e Al a interpretare McCauley e Hanna. La storia inizia otto anni prima del film originale. Inizia nel 1988 e poi salterà al 2000. Ma non capirò davvero chi scegliere finché non avrò effettivamente completato la sceneggiatura, che sto scrivendo proprio in questo momento. E la Warner Bros. è stata molto paziente”.

Mann aveva precedentemente lasciato intendere che Adam Driver interpreterà la versione più giovane di Neil McCauley, il personaggio di Robert De Niro, che come sappiamo non avrà un ruolo nella storyline degli anni 2000. Per gli altri ruoli i rumor avevano indicato nomi come Channing Tatum, Jeremy Allen White, Ana de Armas e Austin Butler, quest'ultimo nella parte di Chris Shiherlis, il personaggio interpretato da Val Kilmer nel film originale: nel romanzo, infatti, è proprio Chris il protagonista della storia ambientata nel 2000.

Il regista ha concluso rivelando che Heat 2 avrà “la stessa scala del film del 1995”, quindi è lecito aspettarsi un altro imponente dramma criminale da 3 ore. Restate con noi per tutte le prossime novità.