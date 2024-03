Michael Mann conferma: 'Heat 2 è il mio prossimo film' Riprese in estate?

Michael Mann è tornato a parlare di Heat 2, ambizioso prequel/sequel del cult del 1995 e adattamento dell'omonimo romanzo del 2022 che, a quanto pare, sarà il prossimo film del regista di Collateral e Miami Vice, reduce dal recente Ferrari.

Durante una nuova intervista con Radio France, Michael Mann ha confermato di essere attualmente immerso nella fase di pre-produzione di Heat 2 e che, almeno giudicare dalle pile di carte presenti sulla sua scrivania, sarà “sicuramente” il suo prossimo film. Anche l’Economic Times sembra pensarla in questo senso, dato che il giornale afferma che la produzione starebbe già pianificando le riprese, che dovrebbero iniziare nel corso dell'estate 2024.

L’anno scorso, Mann aveva già detto a Clayton Davis di Variety che aveva in programma di girare Heat 2 nel 2024, e che all'epoca stava dando gli ultimi ritocchi alla sceneggiatura: attualmente non si conoscono grandi dettagli sul progetto, se non per il fatto che Adam Driver dovrebbe far parte del cast, con Mann che ha ammesso di aver parlato del film insieme all'attore durante la realizzazione di Ferrari. Chi ci conosce bene dovrebbe sapere che chi scrive è un manniano di ferro, dunque da queste parti l'entusiasmo intorno a questo progetto è palpabile: vi terremo sicuramente aggiornati, rimanete sintonizzati sui canali di Everyeye.

Per altri contenuti, ecco cosa aveva detto Michael Mann su Heat 2 qualche mese fa, parlando della storia e del cast.

