Michael Mann annuncia l'uscita del prequel-sequel di Heat: e anticipa un film!

Michael Mann lavora al prequel di Heat da diversi anni ormai, ma finalmente in una nuova intervista ha fornito dettagli inediti sul progetto dedicato ai protagonisti del cult con Robert De Niro e Al Pacino.

I fan del film saranno lieti di sapere che Heat avrà sia un prequel che un sequel sotto forma di romanzo, con Michael Mann che trasformerà l'opera originale in una vera e propria saga. E dopo anni di dichiarazioni e promesse, finalmente ci siamo: lo sceneggiatore, produttore e regista ha rivelato che il libro di Heat uscirà la prossima estate e approfondirà le storie dei personaggi di Al Pacino e di Robert De Niro prima e dopo gli eventi del cult del 1995. Anche molti altri personaggi del film avranno un ruolo nella nuova storia. “È un mondo così vivido, elaborato e approfondito, che alla fine mi sono convinto davvero. Abbiamo scritto un romanzo. Non su Heat, ma su praticamente tutto ciò che precede la storia raccontata nel film e anche su tutto ciò che succede dopo quegli eventi. Uscirà la prossima estate".

Mann ha anche aggiunto che, durante la realizzazione del film tanti anni fa, mise insieme talmente tanto materiale sui retroscena dei personaggi da creare delle vere e proprie finte biografie. "Ho una vera e propria biografia completa di Vincent Hanna: so cosa gli è successo durante l'infanzia in Illinois, chi era suo padre, so che ha guidato per un gruppo di contrabbandieri, so che a un certo punto si è unito ai Marines e che ha combattuto in Vietnam, e che dopo la guerra si è iscritto alla scuola di legge per entrare nel dipartimento di polizia di Chicago. Nella sua vita ha sempre inseguito qualcosa."

Se ciò non fosse abbastanza elettrizzante per i fan di Heat, Michael Mann ha perfino suggerito che la sua storia potrebbe tornare sugli schermi in qualche modo, dicendo al podcast The Rewatchables: "C'è è una pila alta circa 20 cm sulla mia scrivania in questo momento. Ci stiamo lavorando, e ci sto dedicando parecchio tempo. Esiste una sceneggiatura di cui non posso parlarvi. Ma voglio assolutamente fare un film sul prequel di Heat".

Novità davvero entusiasmanti, se siete appassionati del cinema di Michael Mann. Vi terremo aggiornati non appena emergeranno nuovi dettagli.