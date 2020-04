Michael Madsen racconta il film mai realizzato da Tarantino sui fratelli Vega

Nel corso di una recente intervista concessa all'Hollywood Reporter, Michael Madsen è tornato a parlare di uno dei tanti celebri progetti mai realizzati dall'amico Quentin Tarantino, quello che avrebbe visto protagonisti i due fratelli Vega, apparsi nei primi due film del regista, Le iene e Pulp Fiction.

Entrambi i personaggi vengono uccisi nei rispettivi film, ma Tarantino ha sempre ammesso di aver pensato a un film interamente dedicato ai personaggi interpretati da Madsen e John Travolta, spiegando come avrebbero scalato le vette criminali in un probabile prequel. Proprio Madsen, nel corso dell'intervista, ha rivelato qualche dettaglio in più su questo progetto mai realizzato, uno dei tanti paventati da Tarantino e poi finiti nel cestino: "Dovevamo essere attivi come criminali ad Amsterdam. Il film sarebbe dovuto iniziare con noi due scarcerati dalla prigione in due diversi stati. Quindi aprivamo un club ad Amsterdam".

Quello della location di Amsterdam è un dettaglio che balza subito alle orecchie, in quanto nella sua prima scena in Pulp Fiction il Vincent Vega di Travolta racconta a Jules proprio del suo viaggio nella capitale olandese, in una conversazione che riguardava maionese e il Big Mac di McDonald. Il progetto eventualmente si arenò e sia Madsen e che Travolta divennero ovviamente troppo vecchi per interpretare delle versioni dei personaggi più giovani di quanto appaiano nei rispettivi film.

Madsen continua: "Se ne era uscito con quest'idea in cui ci sarebbero stati i fratelli gemelli di Vic e Vincent, che si sarebbero incontrari dopo la morte dei fratelli. Era molto complicata, ma quando Quentin inizia a discutere un'idea è molto facile lasciarsi trasportare".

Alla fine, Madsen e Travolta hanno recitato per la prima volta insieme lo scorso anno in Trading Paint in una scena molto evocativa: "In una scena eravamo a un party di pensionamento e io andavo da John e lui mi diceva: 'Pensavo fossi morto', così io lo guardavo e gli rispondevo: 'Io pensavo che tu fossi morto'".