Michael Madsen, trovato morto il figlio della star de Le Iene

Una immane tragedia ha colpito la star de Le Iene, Michael Madsen. Il figlio dell'attore, Hudson Madsen, è stato trovato morto il 24 gennaio sull'isola di Oahu, alle Hawaii. Il giovane è deceduto in conseguenza di ferite da arma da fuoco, come riporta in queste ore il Sun. Al momento non è stata confermata la data del decesso.

Un portavoce del medico legale di Honolulu ha ufficialmente dichiarato:"Posso confermare che Hudson Lee Madsen, 26 anni, è morto per un colpo d'arma da fuoco in un sospetto suicidio".

Gli inquirenti stanno indagando sull'accaduto quindi l'ipotesi avanzata nella dichiarazione ufficiale della scomparsa è ancora da dimostrare, come ha specificato il portavoce del medico.



Tramite un rappresentante, la famiglia Madsen ha dichiarato:"Abbiamo il cuore spezzato e siamo sopraffatti per la perdita di Hudson. Il suo ricordo sarà vivo in tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano".

Figlioccio di Quentin Tarantino, Hudson Madsen viveva con la moglie Carlie a Wahiawa.



Hudson era il terzogenito dell'attore Michael Madsen, figlio della star de The Hateful Eight e della sua terza moglie, l'attrice DeAnna Morgan. Madsen, dopo un primo matrimonio con la collega Georganne LaPiere, si risposò con l'attrice Jeannine Bisignano, dalla quale ebbe due figli, Christian e Max. Poi il matrimonio con Morgan, dal quale nacquero Hudson, Calvin Michael e Luke Ray.



