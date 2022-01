Michael Madsen sulla morte del figlio Hudson:'Sto cercando di dare senso a tutto questo'

Michael Madsen ha rilasciato una dichiarazione ufficiale al Los Angeles Times sulla morte del figlio Hudson Madsen, scomparso a 26 anni pochi giorni fa a causa di una ferita da arma da fuoco. L'attore, star di classici del cinema come Le Iene e Kill Bill, ha espresso tutto il suo sgomento e il suo dolore per la scomparsa del figlio.

"Sono scioccato, dato che mio figlio, con cui avevo parlato pochi giorni fa, mi ha detto di essere felice... L'ultimo messaggio ricevuto da lui diceva 'Ti voglio bene, papà'" ha dichiarato la star feticcio di Quentin Tarantino.



L'ipotesi che trapela in queste ore da fonti investigative, ancora da dimostrare, è che l'uomo si sia tolto la vita. Madsen ha dichiarato di non aver mai percepito un'eventuale malattia del figlio:"Non ho mai visto alcun segno di depressione, è tutto così tragico e triste. Sto soltanto cercando di dare un senso a tutto questo, non riesco ancora a comprendere cosa sia successo" spiega l'attore.



Madsen nella dichiarazione ha proseguito:"[Hudson] Stava affrontando le tipiche sfide della vita dovute alle finanze ma voleva una famiglia. Stava guardando al futuro e per questo è assurdo. Non riesco davvero a capire che cosa possa essere successo".



La scomparsa di Hudson Madsen ha distrutto la famiglia dell'attore, che in una nota ha chiesto il rispetto della privacy in questo momento di dolore.