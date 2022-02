Michael Madsen nei guai: l'attore di Kill Bill arrestato per violazione di domicilio

Non trova pace Michael Madsen: la star de Le Iene e Kill Bill, già finita nei guai con la legge in passato, è infatti stata arrestata lo scorso mercoledì a Malibu, in California, in seguito ad una violazione di domicilio. L'attore è poi stato rilasciato dietro pagamento di una cauzione pari a 500 dollari il pomeriggio di giovedì.

"La polizia ha risposto a una chiamata, l'accusa era di violazione di domicilio. Si è trattato dell'arresto di un cittadino che è già stato rilasciato" sono state le uniche dichiarazioni dello sceriffo di Lost Hills al riguardo, secondo quanto riportato da E! News.

Un periodo tutt'altro che felice, quello dell'attore di Sin City e The Hateful Eight: recentemente, ricordiamo, Michael Madsen ha subito la perdita del figlio appena 26enne Houston, che lo scorso gennaio è stato ritrovato senza vita alle Hawaii dopo essersi suicidato sparandosi un colpo di pistola.

Madsen, inoltre, non è nuovo ai problemi con la giustizia: l'attore fu infatti già arrestato nel 2012, sotto il chiaro effetto dell'alcol, per una presunta violenza sul figlio allora minorenne, esperienza ripetuta, per motivi diversi, nel 2019. Nelle scorse settimane, comunque, Madsen aveva rilasciato alcune dichiarazioni sulla tragica perdita del figlio, ricordando di aver parlato con Houston poco prima che il ragazzo compisse l'estremo gesto.