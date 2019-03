Michael Madsen arrestato a Malibu per guida in stato di ebbrezza

La star de Le Iene e Kill Bill, Michael Madsen, è stato arrestato dopo esser stato colto alla guida in stato di ebbrezza a Malibu. L'attore feticcio di Quentin Tarantino è stato sottoposto all'alcol test dopo essersi schiantato contro un palo mentre era alla guida del suo SUV. Madsen è stato preso in custodia dagli agenti nella serata di domenica.

L'attore, 61 anni, è stato rilasciato qualche ora fa pagando una cauzione di 15.000 dollari e non ha riportato ferite nell'impatto. In seguito all'incidente, Michael Madsen ha rilasciato una dichiarazione ufficiale tramite il suo avvocato, giustificando l'accaduto con gli effetti di alcuni farmaci.



"Stiamo aspettando le analisi del sangue ma sospettiamo che l'incidente sia stato causato dagli effetti collaterali di un farmaco che sta assumendo sotto controllo medico. Nello specifico di un farmaco che funziona meglio se assunto prima di andare a dormire e lui l'ha preso troppo presto" ha spiegato il legale in una nota.



Il livello di alcol riscontrato dagli agenti al momento della verifica sul luogo avrebbe fatto registrare un 0.10, di 0.2 oltre il limite legale di 0.8. Per Michael Madsen non si tratta del primo episodio che gli procura dei guai con la legge; nel 2012 venne arrestato due volte e per motivi differenti. Nel primo caso in seguito ad una lite in famiglia e nel secondo caso per guida in stato di ebbrezza, dopo che gli venne riscontrato un livello di alcol nel sangue più del doppio di quello legalmente consentito.

L'attore si sottopose ad un trattamento di riabilitazione della durata di trenta giorni.



Michael Madsen è apparso in numerosi film di grande richiamo ed è noto per aver collaborato spesso con Quentin Tarantino, per il quale ha recitato in Le Iene nel ruolo di Mr. Blonde e in Kill Bill nel ruolo di Budd/Sidewinder. Tarantino lo ha scelto per far parte del cast di C'era una volta a Hollywood, in uscita quest'anno.