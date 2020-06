Michael Keaton: lo vedremo in costume da Batman nel film di Flash?

Solo qualche sera fa veniva annunciato il possibile ritorno di Michael Keaton come Batman nel film di Flash con protagonista Ezra Miller, e nonostante l'attore sia ancora in trattative, i fan stavano già immaginando ogni possibile versione del suo personaggio. Oggi THR fa ulteriore chiarezza in merito.

Sono state tante le teorie e le speranze generate dall'annuncio di un eventuale ritorno di Keaton nel mondo DC, a maggior ragione considerando il fatto che si è menzionato un "ruolo alla Nick Fury" per il suo personaggio nel DCEU.

Ma alcune voci si stanno rivelando meno accurate di altre.

Come segnalato già nei giorni scorsi, infatti, pare proprio che, nel caso Keaton dovesse confermare la sua presenza, questi non interpreterà il Batman di Thomas Wayne, bensì il Bruce dei film di Burton.

E stando sempre a quanto riportato, la sceneggiatura di Flash non includerebbe proprio il personaggio di Thomas Wayne, ma vedrebbe Keaton indossare nuovamente il costume dell'Uomo Pipistrello.

"Michael Keaton è in trattative per ritornare come Batman. (E per Batman intendiamo Bruce Wayne. Nonostante dei fastidiosi rumor, non c'è proprio Thomas Wayne nello script, ci comunicano delle fonti. E Keaton apparirà in costume)" scrive il sito.

Cosa significherà dunque il ritorno di Keaton come Batman? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.