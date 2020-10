Michael Keaton fa tremare i fan sul ritorno di Batman in Flash: 'Non posso confermare'

Ospitato al Jimmy Kimmel Live, l'attore Michael Keaton ha parlato per la prima volta del suo coinvolgimento in Flash, nuovo cinecomic DC Films diretto da Andy Muschietti e con protagonista Ezra Miller.

Negli scorsi mesi infatti è stato dichiarato che il Batman di Tim Burton (interpretato da Keaton) e quello di Zack Snyder (interpretato da Ben Affleck) sarebbero tornati nel corso del film dedicato al velocista della Justice League, film la cui trama avrà a che fare con viaggi nel tempo e viaggi dimensionali.

La presenza del cavaliere oscuro di Gotham è stata confermata al DC FanDome e perfino il regista del film Andy Muschietti ha garantito che la parte di Keaton sarà "sostanziale", con i precedenti rapporti che segnalano un futuro ruolo à la "Nick Fury nel MCU" per questo Batman anziano, eppure lo stesso Keaton al Jimmy Kimmel Live non si è sbottonato per niente.

Quando gli è stato chiesto di confermare il ritorno del suo Batman, Michael Keaton ha risposto: "Non posso confermare nulla. Diciamo che ne stiamo discutendo, come si suol dire", ha detto. "Ne stiamo parlando. Vedremo se accadrà".

Keaton ha poi scherzato sul fatto che nel film compariranno anche gli altri "127 Batman" e che il migliore di sempre a vestire i panni del supereroe è stato lui.

Per altri approfondimenti: Warner Bros vorrebbe Wonder Woman in Flash. Inoltre, anche Billy Crudup dovrebbe tornare nel film.