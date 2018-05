Michael Keaton tornerà nei panni di Avvoltoio in Spider-Man: Homecoming 2

Lo avevamo già riportato ieri nel pomeriggio quando vi abbiamo svelato che Jake Gyllenhaal è attualmente in trattative per interpretare Mysterio nel sequel di Spider-Man: Homecoming, ma adesso riportiamo la news per intero per chi se lo fosse perso.

Variety ha affermato che l'attore Michael Keaton tornerà ad interpretare il personaggio di Adrian Toomes/Avvoltoio anche nel secondo episodio di questa nuova saga ambientata all'interno del Marvel Cinematic Universe. Keaton aveva dato vita allo storico villain dei fumetti dell'Uomo Ragno nel precedente episodio, Spider-Man: Homecoming, uscito nell'estate del 2017.

Sul finale di quel film, Toomes veniva sconfitto da Spider-Man (Tom Holland) e successivamente arrestato. Nella scena post-titoli, il personaggio, in prigione, veniva fermato da Mac Gargan (Michael Mando), il futuro 'Scorpione', il quale gli chiedeva informazioni sulla vera identità di Spider-Man (che Toomes aveva scoperto verso la fine della pellicola); questo, però, rifiutava di cedergli informazioni, mantenendo il segreto di Peter Parker intatto come ringraziamento per aver salvato la vita di sua figlia Liz (Laura Harrier).

Che i Marvel Studios stiano preparando l'avvento dei Sinistri Sei? Tutto può succedere, ovviamente, e con Avvoltoio, Mysterio e Scorpione siamo già a quota tre villain potenziali per formare la famosa squadra di supercattivi! Vi terremo aggiornati per ulteriori novità.