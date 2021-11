Michael Keaton torna conferma il ritorno di Vulture: sarà in Spider-Man: No Way Home?

Mentre i fan continuano ad analizzare gli indizi su Tobey Maguire e Andrew Garfield raccolti nel trailer di Spider-Man: No Way Home, un altro personaggio visto in passato potrebbe essere pronto a tornare in azione, pur suscitando meno clamore. Stiamo parlando di Michael Keaton e del suo Vulture, visto per l'ultima volta in Spider-Man: Homecoming.

L'attore, che nel mondo dei cinecomic ha interpretato anche Batman, è stato recentemente ospite di una puntata del Jimmy Kimmel Live!, e ha rivelato di essere al momento impegnato su un non meglio precisato set nel ruolo del villain.

Le immagini dell'intervento di Michael Keaton sono visibili anche all'interno della notizia. "Devo girare domani. Sto girando roba con Vulture" ha detto, e alla richiesta del conduttore di qualche dettaglio più specifico ha replicato ribadendo: "Roba con Vulture".

Dopo aver visto il nuovo poster fan made di Spider Man No Way Home, l'attenzione dei fan è tutta concentrata sull'uscita del nuovo stand-alone con Tom Holland. Anche se è chiaro che, a meno di un mese dall'uscita, Michael Keaton non stia girando una sequenza per quel film, non è da escludere a questo punto l'ipotesi di vederlo in un cameo (naturalmente già girato), magari in una scena post-credit.

Un'altra ipotesi plausibile sarebbe quella di Morbius. Nel corso dell'intervista, Michael Keaton ha anche scherzato sulla sua incapacità di comprendere bene le dinamiche e la complessa timeline del Marvel Cinematic Universe.

Credete nella presenza di Vulture in Spider-Man: No Way Home? Siete curiosi di rivedere Michael Keaton nel ruolo del villain? Fatecelo sapere nei vostri commenti.