Michael Keaton è uno spoileratore peggiore di Tom Holland? Ecco cosa accadde con Batman

Quando Tom Holland spoilerò l'inizio di Spider-Man: No Way Home, in molti non rimasero sorpresi, considerando la frequenza con cui l'attore rivela indizi sui suoi prossimi progetti... ma, a quanto pare, ha un degno concorrente in questo ambito: stiamo parlando dell'altrettanto "spoileroso" Michael Keaton di Batman!

Ci riferiamo al Batman del 1989, diretto da Tim Burton e primo della serie sui film di Batman prodotti dalla Warner Bros. Durante l'apparizione in un talk show, infatti, Keaton svelò il grandioso colpo di scena riguardante Joker.

David Letterman chiese all'attore cosa avesse fatto Joker (interpretato da Jack Nicholson) per far arrabbiare a tal punto li personaggio, ed ecco la risposta di Keaton: "Bruce Wayne è stato testimone dell'omicidio dei suoi genitori, quand'era piccolo". Poi, subito dopo: "Sì, ma lui lo saprà soltanto più tardi – accidenti, penso di aver rovinato la trama".

Batman avrebbe comunque incassato 411 milioni di dollari in tutto il mondo, e riscosso buone recensioni da parte della critica: basti pensare alla percentuale del 76% su Rotten Tomatoes, o al punteggio di 7/10 su Metacritic. Tra i riconoscimenti principali, invece, ricordiamo il Premio Oscar come miglior scenografia (Anton Furst e Peter Young) e la candidatura al Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale (Jack Nicholson).

Tornando a Tom Holland, sono moltissimi i dettagli da lui spoilerati. Oltre al già menzionato inizio di Spider-Man: No Way Home, rivelò anche che il suo personaggio sarebbe morto in Avengers: Infinity War, il poster del film stesso sul suo Instagram Live e il fatto che Spider-Man: Far From Home avrebbe presentato un finale importante. Da parte sua, era il dicembre 2021 quando Zendaya commentò gli spoiler su Spider-Man: No Way Home.