Michael Keaton sicuro: 'Un grande Batman? Quello di Will Arnett per LEGO'

Michael Keaton è senz'altro uno dei Batman cinematografici più amati di sempre: il protagonista dei primi due film di Tim Burton sul giustiziere mascherato di Gotham ha un posto tutto suo nel cuore dei fan, come dimostrano le tante dimostrazioni d'affetto ricevute in vista del suo attesissimo ritorno nel film su Flash.

Mentre lo stesso Keaton rivela di entrare ancora nel costume di Batman del 1989, dunque, l'attore ci svela anche la sua risposta ad una domanda piuttosto spinosa: qual è il Batman che più di tutti l'ha colpito tra quelli apparsi sul grande schermo negli ultimi anni?

Tra Bale e Affleck l'imbarazzo della scelta c'è tutto, ma la star di Birdman ha saggiamente preferito elogiare un outsider: "Ti dico io qual è una grande versione, nel caso in cui tu non l'abbia mai sentita nominare: quella di Will Arnett per LEGO Batman è davvero divertente" è stata la risposta che Keaton ha dato alla domanda postagli da Stephen Colbert durante la sua ultima ospitata.

Un Batman di cui si parla sicuramente meno rispetto alle due versioni live-action, ma che in effetti è stato ritenuto decisamente meritevole da gran parte dei fan: giusto, dunque, regalare al buon Will un po' di quella visibilità che a Bale e Affleck non manca di certo, non trovate? A proposito di vecchi Bruce Wayne, intanto, George Clooney ha escluso un suo ritorno in Flash.