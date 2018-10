Michael Keaton e Seth Rogen saranno i protagonisti di King of the Jungle

E' Deadline a rivelare che Seth Rogen e Michael Keaton saranno i protagonisti di King of the Jungle, commedia nera basata sulla storia del magnate John McAfee.

Il film sarà diretto da Glenn Ficarra e John Requa su una sceneggiatura scritta dal duo Scott Alexander e Larry Karaszewski (American Crime Story).

Basato sull'ultimo articolo "John McAfee's Last Stand" di Joshua Davis pubblicato sulle pagine di Wired, il film racconterà la vera storia del magnate delle tecnologica McAfee, famoso creatore dell'omonimo antivirus che, incassata la sua fortuna, ha lasciato tutto per trasferirsi in Belize. Qui avvicinò il Colonnello Krutz come partner in affari di sesso, droga e armi. Nel progetto il giornalista di Wired volerà fino in Belize per intervistare McAfee, rimanendo però invischiato nell'escalation di paraonia e fumosa realtà del magnate.

Il progetto era stato annunciato nel 2017 suscitando un grande interesse anche per la presenza di Johnny Depp come protagonista, che però a quanto pare non prenderà parte alla pellicola. Il film potrà comunque contare su una coppia di attori di rilievo come Keaton e Rogen.

King of the Jungle sarà prodotto da Jeremy Steckler della Condé Nast Entertainment, Charlie Gogolak, Glenn Ficarra e John Requa della Zaftig, Marc Butan della MadRiver, Steve Richards della Endurance, Joshua Davis della Epic.