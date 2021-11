Michael Keaton scherza su Ryan Reynolds: "Davvero è passato anche lui da DC a Marvel?"

In una recente puntata del Jimmy Kimmel Live!, Michael Keaton ha raccontato del ritorno di Vulture sullo schermo, ammettendo di essere impegnato in un progetto che lo vede nuovamente nei panni del villain interpretato in Spider-Man: Homecoming. A quanto pare, era convinto di essere l'unico ad aver recitato sia nei cinecomic Marvel che in quelli DC.

In passato, come si ricorderà, Michael Keaton ha indossato anche i panni di Bruce Wayne, e ancora oggi è il Batman preferito di Frank Miller. Nel corso del talk show, così, ha scherzato con il conduttore sulle dinamiche del Marvel Cinematic Universe, senza sbilanciarsi troppo sul suo prossimo ruolo e senza annunciare dove e quando rivedremo Vulture.

"Ci sono molte cose che non posso dire, perché non so cosa sto succedendo" ha raccontato. "Sono in due mondi, giusto? Sono nel mondo Marvel e nel mondo DC..."

A quel punto, Jimmy Kimmel gli ha ricordato che anche Ryan Reynolds ha fatto lo stesso, recitando prima in Lanterna Verde e poi in Deadpool.

"Davvero?" ha commentato Michael Keaton fingendosi sconvolto, prima di lasciarsi andare a una scherzosa imprecazione.

L'intervento di Michael Keaton al Jimmy Kimmel Live! è visibile anche all'interno della notizia. Chi è secondo voi l'attore che ha gestito meglio il passaggio da DC a Marvel? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.