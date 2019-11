Michael Keaton, Samuel L. Jackson e Maggie Q nel cast di The Asset

Michael Keaton, Samuel L. Jackson e Maggie Q approdano al lido di The Asset, un action thriller indipendente diretto dal regista di Casino Royale, Martin Campbell.

Non c'è riposo per... gli attori di Hollywood.

Si è appena conclusa l'Infinity Saga, e già il Nick Fury del Marvel Cinematic Universe, Samuel L. Jackson, ha diversi progetti in cantiere, come il film per Apple TV+ con Anthony Mackie, The Banker, o Spinning Gold, di Timothy Scott Bogart. Tra questi, però, adesso si andrà ad aggiungere anche l'action thriller The Asset, a cui parteciperà un altro membro del MCU, l'interprete di Adrian Toomes a.k.a. Vulture in Spider-Man: Homecoming, Michael Keaton.



Assieme ai due iconici volti di Hollywood, anche l'attrice protagonista della serie tv del 2010 targata The CW, Nikita, Maggie Q.



La pellicola ancora in cerca di un distributore sarà diretta da Martin Campbell (Casino Royale, La Maschera di Zorro), e la sceneggiatura appartiene Richard Wenk.



Secondo quanto riportato anche da Variety, le vicende di The Asset ruotano intorno a "due dei più grandi assassini mercenari al mondo. Quando il personaggio di Jackson, il mentore di quello di Maggie Q, verrà ucciso, gli assassini partiranno per il Vietnam per rintracciare il suo uccisore".



Le riprese del film prodotto da Millennium Media dovrebbero partire a gennaio in quel di Londra, Bucharest e DaNang, nel Vietnam.