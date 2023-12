Michael Keaton stava per rifiutare Batman a causa di Jack Nicholson

Il primo scontro cinematografico tra Batman e Joker è rimasto iconico, con Michael Keaton e Jack Nicholson che si sono dati battaglia nel film di Tim Burton. Ma sapevate che Keaton stava per dire di no proprio per la presenza di Nicholson?

E badate bene, non perché ci fosse dell'attrito fra i due, anzi, perché Michael Keaton non vedeva l'ora di lavorare con Jack Nicholson. Keaton aveva raccontato questa cosa durante lo show di David Letterman, che se avesse dovuto scegliere un attore con cui lavorare assolutamente Jack Nicholson sarebbe stato il primo della lista.

E proprio per questo motivo aveva paura che Batman potesse non essere la scelta giusta e non voleva "bruciarsi" la chance di lavorare fianco a fianco con uno degli attori che amava di più, per un prodotto che non sapeva come sarebbe stato recepito dal pubblico.

Michael Keaton ha però pensato che questa occasione poteva non ripresentarsi e quindi alla fine ha deciso di buttarsi e accettare il ruolo nel Batman di Tim Burton. Per fortuna diremmo noi.

Nell'intervista Keaton ha poi parlato di quanto è bravo come attore Jack Nicholson e che una volta sul set mentre li stavano preparando entrambi lui gli ha detto: "Ora dobbiamo solo lasciare che i vestiti facciano gli attori". Forse è anche per questo che Tim Burton faceva fatica a capire Jack Nicholson in Batman.

E voi la sapevate questa su Batman? Diteci tutto nei commenti, noi vi lasciamo al fatto che soffrire di claustrofobia ha aiutato Michael Keaton a interpretare Batman.