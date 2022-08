Michael Keaton: 'Non ho mai finito i film Marvel o DC, ho altre ca**te da fare'

Come ben sapete, Michael Keaton riprenderà il ruolo di Bruce Wayne nel prossimo capitolo della DC "The Flash", dopo aver indossato il costume dell'uomo pipistrello nei film di Tim Burton nel 1989 e nel 1992.

Parlando con Variety, l'attore ha raccontato del suo nuovo ruolo nel DCU, dopo aver debuttato come Avvoltoio nel film Marvel/Sony in "Spider-Man: Homecoming": “Ero curioso di sapere come sarebbe stato dopo tanti anni. Non lo facevo solo per me, ero anche curioso al riguardo, stranamente, dell'aspetto sociale", ha spiegato Keaton. “Tutta questa cosa è gigantesca. Hanno un mondo tutto loro. Quindi, mi piace guardarlo come un estraneo e pensare: 'Santo cielo!'".

La star di Dopesick ha poi continuato: “So che la gente non ci crede, ma non ho mai visto una versione intera di nessuno di quei film, nessun film Marvel, nessun altro. E non dico che non lo guardo perché sono intellettuale - fidati di me! Non è quello", ha raccontato. “È solo che ci sono pochissime cose che guardo. Comincio a guardare qualcosa e penso che sia fantastico e guardo tre episodi, ma ho altre ca**ate da fare!"

Per salutarvi, vi ricordiamo che dopo il suo ruolo in The Flash, Keaton tornerà come Batman nel film di Batgirl.