Michael Keaton non chiude a un ritorno come Batman: 'Ma non ci penso molto'

Quando si pensa a Micheal Keaton è inevitabile che la nostra mente vada direttamente alla sua interpretazione nei panni di Batman nei due film diretti da Tim Burton. Quella versione del personaggio è infatti ad oggi considerata iconica, e per molti ineguagliabile. Tuttavia gli anni passano per tutti, quindi era giusto passare il testimone.

Tuttavia, mentre vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro Everycult dedicato al film Batman (1989), il noto attore è tornato a parlare della possibilità di indossare nuovamente i panni del miliardario Bruce Wayne.

Durante una delle ultime puntate del podcast Happy Sad Confused infatti, Michael Keaton ha dichiarato di non aver chiuso ancora completamente con questo personaggio, anche se non si può dire che sia uno dei suoi pensieri fissi.

"Non ci penso molto sinceramente. Ma mai dire mai, tutto dipende da quello che accadrà in futuro".

Di certo non possiamo dire di essere sorpresi, specie dopo l'ultima sua comparsata in The Flash il noto volto di Hollywood ha dimostrato di avere ancora qualcosa da dire nei panni di Batman e siamo sicuri che se in seguito ci sarà modo di avere un progetto all'altezza, avremo modo di rivederlo nuovamente in azione sul grande schermo.

Nel frattempo non possiamo che attendere con trepidazione colui che sarà scelto da James Gunn per indossare gli ambiti panni del cavaliere oscuro per il suo nuovo DCU.