Michael Keaton, il meme di Batman dopo lo sketch degli Oscar è già virale sui social

La Notte degli Oscar è stata teatro anche di una scena che ha appassionato i fan di Batman. Per presentare i premi al miglior montaggio e ai migliori effetti speciali si sono presentati Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, concretizzando una sorta di reunion della comedy I gemelli. I due hanno coinvolto anche Michael Keaton.

Schwarzy e DeVito hanno iniziato a conversare citando Batman. Infatti, entrambi hanno interpretato due villain dell'Uomo Pipistrello: Danny DeVito ha interpretato Oswald Cobblepot/Pinguino in Batman - Il ritorno di Tim Burton, uscito nel 1992 mentre Arnold Schwarzenegger ha vestito i panni di Mr. Freeze nel lungometraggio diretto da Joel Schumacher, Batman & Robin, uscito nel 1997, anche se in quel caso Batman era interpretato da George Clooney.

Ad un certo punto, entrambi si sono rivolti a Michael Keaton, 'sfidando' ironicamente Batman, che ha avuto il coraggio di farsi vedere proprio al Dolby Theatre.

La telecamera ha quindi indugiato sul volto accigliato di Keaton, che ha spalleggiato perfettamente la gag dei colleghi e si è rivolto a loro in segno di sfida, invitandoli ad avvicinarsi. Ecco l'esilarante siparietto tra i villain e Batman.



Sui social sono fioccati diversi commenti e anche un meme, divenuto subito virale, che affianca la foto di Keaton l'altra sera in platea agli Oscar mentre esegue il gesto di avvicinarsi e il fumetto di Batman con la scritta 'Come on' e il gesto medesimo dell'attore.

Dopo aver ripreso il ruolo nel 2023 in The Flash, Michael Keaton non ha escluso il ritorno nel ruolo di Batman.