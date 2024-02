Michael Keaton loda gli effetti pratici di Beetlejuice 2 dopo 'anni di green screen'

Di recente Michael Keaton si è mostrato molto entusiasta di Beetlejuice 2: l'attore torna a lodare il sequel della commedia cult del 1988 parlando degli effetti pratici utilizzati dal regista Tim Burton.

L'attore ha parlato di come ci si sente a ritornare su quella storia dopo così tanti anni: "È così emozionante tornare a farlo dopo anni passati davanti a un grande green screen, fingendo che qualcuno stia di fronte a te" ha dichiarato Keaton in un'intervista per People. "L'unica cosa che io e Burton abbiamo deciso fin dall'inizio è che, se fossimo tornati a farlo, doveva sembrare qualcosa di artigianale. Non mi interessava per niente fare qualcosa con troppa tecnologia" ha aggiunto la star. Keaton indosserà nuovamente i panni dello spiritello Beetlejuice: insieme a lui torneranno Winona Ryder e Catherine O'Hara.

Tra i nuovi arrivi Jenna Ortega e Monica Bellucci. Keaton ha rivelato alcuni retroscena dietro la decisione di riprendere la storia di Beetlejuice, le incertezze e le insicurezze condivise con Burton: "Abbiamo pensato: "Bisogna farlo bene. Altrimenti non si fa e basta. Andiamo avanti con le nostre vite e facciamo altre cose". Quindi durante tutti questi anni ero cauto e titubante, e probabilmente anche lui lo era. Quando ci siamo decisi, ho detto "Ok, facciamolo. Vediamo se riusciamo a farlo, se ce la facciamo". Qualche mese fa Tim Burton ha annunciato la fine delle riprese di Beetlejuice 2: la data di uscita è prevista per il 6 settembre.