Michael Keaton invita a votare Biden: 'Abbiamo l'opportunità di essere noi gli eroi'

Mai come quest'anno Hollywood ci ha messo la faccia nella corsa alle presidenziali: nel corso degli ultimi mesi si è perso il conto degli attori e delle attrici scesi in campo in sostegno talvolta di Trump, tavolta di Biden. A questi va ora ad aggiungersi il nome di Michael Keaton.

La star di Batman e Birdman ha invitato senza troppi giri di parole i suoi concittadini a stelle e strisce (in particolare gli abitanti della sua Pennsylvania) a votare per Biden, ribadendo quanto secondo lui dare il benservito a Trump sia l'unico modo per sperare in un futuro migliore.

"Ciao a tutti, qui è Michael Keaton, il vostro amico pennsylvaniano. Ci siamo. Il momento è arrivato. Oggi abbiamo l'opportunità di essere noi gli eroi, i battisirena, i walk-off [termini presi a prestito dal gergo del basket e del baseball, ndr]. Non fatelo soltanto per Joe e Kamala. Fatelo per i vostri fratellini, per le vostre sorelline. Fatelo per la prossima generazione. Fatelo per l'ambiente, per la giustizia, per l'uguaglianza e per porre fine a questo folle caos" è l'appello rivolto da Keaton ai suoi fan.

Di recente, anche Brad Pitt si è prestato ad uno spot in sostegno di Biden; per saperne di più, intanto, ecco un po' di nomi di celebrità americane che non hanno fatto mistero delle loro intenzioni di voto.