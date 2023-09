Michael Keaton tra Heat e Memento nel nuovo film Knox Goes Away

Knox Goes Away, il debutto di Michael Keaton alla regia, è stato presentato al Toronto International Film Festival generando reazioni positive grazie a una trama che ricorda un misto tra Memento e Heat e che segue le vicende di un sicario costretto a ritirarsi e a sistemare tutte le questioni in sospeso il più rapidamente possibile.

Dopo avervi parlato del nutrito cast di attori presente in Knox Goes Away, torniamo a parlare del film di Keaton a seguito della première del film e delle prime impressioni di chi ha avuto modo di vederlo.

Il film, scritto da Gregory Poirier, racconta la storia di un assassino a pagamento, interpretato dallo stesso Michael Keaton, costretto a chiudere con il proprio lavoro dopo che un medico gli ha diagnosticato una forma rapida di Alzheimer. Il film sfrutta quindi l’espediente della perdita di memoria per costruire una narrazione particolare e simile al capolavoro di Nolan intorno al suo personaggio principale.

A impreziosire il film dell’interprete di Batman c’è un cast d’eccezione che serve a rendere ancora più importante il ruolo del protagonista e a presentarcelo sotto diverse sfaccettature.

Il film, che ancora non ha una data d’uscita programmata, viene descritto come privo di fronzoli e capace di fare il suo lavoro nonostante la poca esperienza dietro la camera di Keaton.

