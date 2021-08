Michael Keaton su Flash, Morbius e il Multiverso: 'Non ho capito di che cazz* parlavano'

Dopo aver parlato del ritorno nel costume di Batman e anticipato l'introduzione del supereroe di Gotham in Flash, l'attore Michael Keaton è tornato a parlare del nuovo cinecomic DC Films focalizzandosi sul Multiverso.

"Ho dovuto leggere il copione più di tre volte per capirlo, ma anche dopo la terza facevo: 'Aspetta, come funziona 'sta roba?'", ha scherzato Keaton. “Hanno dovuto spiegarmelo più volte. A proposito, non voglio fare lo snob su questa cosa, davvero. Non lo dico con l'aria di chi si sente superiore e non appartiene a questo mondo. Il fatto è che sono proprio stupido. Ci sono molte cose che non capisco. E quindi, non lo so, solo recentemente ho capito come funzionava questa cosa del Multiverso."

Michael Keaton ha continuato: "La cosa veramente interessante è stata la ricezione del pubblico alla notizia del ritorno del mio Batman. Adesso capisco davvero cosa significhi per i fan. E' una cosa che rispetto totalmente. E rispetto ciò che il team sta cercando di fare con questo film. Certo, non era una stupidata quando ho fatto Batman io. Ma adesso è diventata una cosa gigantesca, culturalmente parlando. È qualcosa di iconico. Quindi lo rispetto ancora di più, perché è importante per tante persone e so di dover onorarlo e rispettarlo. E' una cosa enorme".

L'attore è poi tornato a parlare nuovamente del Multiverso, questa volta tirando in ballo Morbius, il cinecomic della Sony con protagonista Jared Leto in cui Michael Keaton riprenderà il ruolo di Avvoltoio da Spider-Man: Homecoming. Quando i realizzatori hanno parlato con Keaton e hanno tentato di spiegargli la situazione, l'attore ha raccontato che "non facevo che annuire come se avessi saputo di che cazzo stavano parlando. Facevo, 'Uh-huh', con aria molto seria, e pensavo: 'Potresti anche iniziare a parlare di fisica quantistica in questo momento, amico'. Alla fine devo essermi tradito perché ad un certo punto mi hanno guardato e hanno iniziato a ridere. 'Non sai di cosa stiamo parlando, vero?' Ho dovuto ammettere che no, non avevo idea di cosa stessero parlando."

The Flash ha una data d'uscita fissata per il 4 novembre 2022. Morbius è attualmente previsto per il 28 gennaio 2022.