Michael Keaton contro Donald Trump:'Evitiamo altri 4 anni con lui, ascoltate Batman!'

La star di Batman e Spider-Man: Homecoming, Michael Keaton, ha pubblicato nelle ultime ore un nuovo annuncio, rivolgendosi agli americani. Keaton ha invitato i follower a votare per Joe Biden e non per Donald Trump, e ricordando loro che dovrebbero ascoltare Batman. Da Gotham City un endorsement piuttosto esplicito nei confronti di Biden.

Ecco l'annuncio di Keaton per American Bridge 21st Century per influenzare gli elettori in Pennsylvania:"Questa elezione è cruciale, non possiamo sopravvivere ad altri quattro anni di Trump. Gli manca la compassione, l'empatia, e la competenza per poter guidare una nazione. Se non mi voleste stare a sentire lo capirei ma io sono il fottuto Batman, dai. Si è verificata una pandemia e l'attuale presidente degli Stati Uniti aveva le informazioni per salvare non solo Pittsburgh o la Pennsylvania, ma tutto il Paese. Non è stato così perché non è proprio nelle sue corde. Non ha l'abitudine di aiutare la gente. Di conseguenza, uomini e donne, piccole imprese hanno subito le conseguenze della pandemia. Quindi vi chiedo di votare per Joe Biden, un uomo che vi dice le cose in faccia, che vi sa guardare negli occhi, un uomo della generazione dei miei genitori".



Michael Keaton è noto al grande pubblico per il ruolo di Bruce Wayne/Batman in Batman e Batman - Il ritorno, entrambi diretti da Tim Burton, con il quale aveva già lavorato in Beetlejuice - Spiritello porcello. Ha recitato inoltre in titoli quali Molto rumore per nulla, Jackie Brown, Need for Speed, Birdman, RoboCop, Il caso Spotlight e Spider-Man: Homecoming.

