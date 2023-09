Michael Keaton compie 72 anni: 'Lessi il copione di Batman & Robin: penoso!'

Non ci sono Christian Bale, Ben Affleck o Robert Pattinson che tengano: per buona parte del mondo Batman resta sempre e soltanto Michael Keaton. I due film di Tim Burton hanno conferito al Bruce Wayne della star di Birdman un'aura di immortalità che in pochi possono vantare, nonostante quel gran rifiuto a quello che sarebbe stato il suo terzo film.

Nonostante o forse soprattutto grazie a quel rifiuto, vista la fama tutt'altro che lusinghiera di cui gode il film con George Clooney: lo stesso Keaton, che oggi festeggia i suoi 72 anni, ammise di aver rifiutato Batman & Robin dopo aver dato un'occhiata al copione e averlo trovato letteralmente indegno di quanto fatto fino a quel momento.

"Lessi il copione del terzo Batman: penoso! Rifiutai senza batter ciglio. È toccato al povero George Clooney girare quella fesseria, e ancora se ne pente! Rido ancora al solo pensiero... Molti mi chiedono 'ma tu non te ne sei mai pentito?', anche perché effettivamente negli anni successivi ho lavorato poco. No, rispondo, anzi, è stata la decisione più saggia della mia vita. Se non fossi stato un Batman frustrato e semi dimenticato non sarei mai stato ripescato per l'allegoria del Birdman di Iñárritu, che mi ha rilanciato alla grande" sono state le parole dell'attore.

Cosa ne dite? Con Michael Keaton in luogo di George Clooney Batman & Robin sarebbe risultato un film migliore? Diteci la vostra nei commenti! Noi, intanto, facciamo i nostri auguri di buon compleanno al Batman più amato di sempre.